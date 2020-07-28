سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28-7-2020 بالبنوك المصرية

شهد سعر الريال موجة من التباين بين الارتفاع والانحفاض في القطاع المصرفي اليوم

تباين سعر الريال السعودي، أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وفقًا لمسح بوابة المال علي أسعار العملات بالبنوك.

ويتحدد سعر الصرف الريال السعودى فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

سعر صرف الريال السعودي فى البنوك الحكومية

استقر سعر الريال السعودى في أكبر بنكين حكومين في مصر “الأهلى ومصر حيث حقق” 4.14 جنيه للشراء و4.27 جنيه البيع.

وجاءت أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك الخاصة كالتاالي:

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

تراجع سعر الريال فى البنك الأسلامي وسجل 4.13 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع مقابل 4.14 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

بينما استقر سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.16 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

شهد سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي أستقراراً ، وسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

كما تراجع سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي، وحقق 4.19 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع مقابل 4.20 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

استقر سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، وسجل 4.14 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر إيران التنمية

بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.12 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

كما استقر سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

يُذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، ومنها الريال السعودى أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

سجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.13 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

وصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.18 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والأسكان 4.14 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.