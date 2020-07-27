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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 27- 7-2020 بالبنوك المصرية

مستقراً في أغلب البنوك
فاطمه امام 10:02 ص, الأثنين, 27 يوليو 20 10:02 ص, الأثنين, 27 يوليو 20

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تقوم بوابة «المال» برصد سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27-7-2020، في البنوك المحلية والأجنبية، حيث تبين اختلاف أسعاره بشكل طفيف داخل القطاع المصرفى، وفقًا لمعطيات العرض والطلب التي أقرها البنك المركزى، فى إطار منظومة تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

سعر صرف الريال السعودي فى بنكي مصر والأهلي  

أستقر سعر الريال السعودى في أكبر بنكين حكومين في مصر “الأهلى ومصر حيث حقق” 4.14 جنيه للشراء و4.27 جنيه البيع.

وجاءت اسعار الريال السعودي في عدد من البنوك الخاصة كالتاالي:

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

كما أستقر سعر الريال فى البنك الإسلامي لليوم الخامس علي التوالي  وسجل 4.14 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

بينما أستقر سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية ،  وبلغ 4.16 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

شهد سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي أستقراراً ، وسجل  4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.  

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

 كما أستقر سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي، وحقق 4.20 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

أستقر سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، وسجل 4.14 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعرصرف الريال السعودى فى بنك مصر إيران التنمية

كما أستقر سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.12 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

كما أستقر سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

يُذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، ومنها الريال السعودى أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

سجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.13 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

وصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.14 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.14 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

البنكالريال /شراءالريال/ بيع
الأهلي4.144.27
مصر4.144.27
عودة4.184.27
المصري الخليجي4.214.27
العربي الأفريقي4.134.27
بلوم4.254.27
التنمية الصناعية4.154.27
الأستثمار العربي4.154.27
الكويت الوطني4.154.29
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بقلم فاطمه امام

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