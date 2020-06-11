سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 11-6-2020 بالبنوك المصرية

مستقرًّا في أغلب البنوك

ترصد جريدة المال سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، خلال التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم الخميس، الموافق 11-6-2020، حيث يواصل السعر استقراره فى معظم البنوك.

ويتحدد سعر الصرف الريال السعودى فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى تراجع الطلب عليه.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.29 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع، وتقوم البنوك المصرية بحساب سعر الريال بناء على متوسطات أسعار تداوله أمام العملة الأمريكية فى السوق العالمية.

وصعدت أسعار الريال السعودى أمام الجنيه المصرى بنحو 5 قروش، خلال تعاملات الأسبوع الماضي في البنوك المصرية، بالتزامن مع صعود الدولار مقابل العملة المحلية، بما يزيد على 20 قرشًا.

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

بلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

سجل سعر الريال فى بنك البركة 4.20 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.23 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

سجل الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي 4.22 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

سجل سعر الريال السعودى فى بنك العربي الإفريقي 4.19 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.

يُذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، ومنها الريال السعودى أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أي مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

وحقق سعر الريال السعودى تراجعًا بنحو 10.5% أمام الجنيه خلال عام 2019، وذلك مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلية.

ويتم تسعير الريال السعودى أمام الجنيه بشكل يومى وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة السعودية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

ويرتفع الطلب على الريال فى مواسم الحج والعمرة، وتجاوز عدد الحجاج المصريين فى الموسم الماضى نحو 86 ألف حاج، كما هناك الآلاف الذين يقومون بزيارات العمرة على مدار العام ما يجعل الطلب مستمرًّا على الريال السعودى.

وهناك مصادر متعددة للريال السعودى داخل السوق المصرية، منها تحويلات المصريين العاملين بالمملكة والذين يقترب عددهم من 3 ملايين مصرى، وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

بالإضافة إلى الاسثتمارات السعودية فى القاهرة بمشروعات تزيد على 4309 مشروعات، بتكلفة 54 مليار دولار.

يُذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية بلغ 6.1 مليار دولار عن العام المالى الماضى 2018- 2019.