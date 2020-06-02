سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 2-6-2020 بالبنوك المصرية

يتحدد سعر صرف الريال السعودى في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب

ارتفعت أسعار صرف الريال السعودي، أمام الجنيه المصري بشكل طفيف اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020 في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وفقًا لمسح بوابة “المال” على أسعار العملات بالبنوك.

ويتحدد سعر الصرف الريال السعودى فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

سعر الريال في البنوك الوطنية

حقق سعر الريال في كل من بنكي “الأهلى” و”مصر”، 4.13 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.

في بنك البركة

استقرسعرالريال فى بنك البركة وسجل 4.17 جنيه للشراء و4.27 للبيع.

في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع

في البنك المصري الخليجي

كما ارتفع سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي وسجل 4.15 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع. الريال السعودى

سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.09 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع

في بنك الإسكندرية

كما ارتفع سعرالريال في بنك الإسكندرية وحقق 4.17 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع

السعر في بنك التنمية الصناعية

وحقق السعر في بنك التنمية الصناعية 4.13 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.

تراجع سعر الريال السعودي بنسبة هبوط 2.8% أمام الجنيه منذ بداية العام الجاري ، نحو 12 قرشا.

في بنك بلوم

وصل سعر الريال في بنك بلوم 4.22 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع

في البنك الكويت الوطني

حقق سعر الريال السعودي في البنك الكويتى الوطني 4.20 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر الريال في بنك كريدي اجريكول 4.20 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.

في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الريال السعودي في بنك الأستثمار العربي 4.13 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.

في بنك المصرف المتحد

حقق سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد 4.11 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع