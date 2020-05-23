سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 23-5-2020 بالبنوك المصرية

شهد حالة من الأستقرار في أغلب البنوك

استقرسعر الريال السعودي، أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 23 مايو 2020 في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، نظراً لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الاسبوعية.

حقق سعر الريال في كل من بنكي “الأهلى” و”مصر”، 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

أستقرسعرالريال فى بنك البركة وسجل 4.10 جنيهاً للشراء و4.25 للبيع الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 4.12 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي

كما ارتفع سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي وسجل 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع،مقابل 4.12 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف ابوظبي الاسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.08 جنيه للشراء و4.21جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الاسكندرية

كما أستقرسعرالريال السعودي في بنك الاسكندرية وحقق 4.07 جنيه للشراء و4.21جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك التنمية الصناعية

حقق سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية 4.10 جنيه للشراء و4.22جنيه للبيع.

تراجع سعر الريال السعودي بنسبة هبوط 2.8%. أمام الجنيه منذ بداية العام الجاري ، نحو 12 قرشا

سعر الريال السعودى فى بنك بلوم

وصل سعر الريال السعودي في بنك بلوم 4.19 جنيه للشراء و4.22جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الكويت الوطني

حقق سعر الريال السعودي في البنك الكويتى الوطني 4.16 جنيه للشراء و4.22جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك كريدي اجريكول

وصل سعر الريال السعودي في بنك كريدي اجريكول 4.18جنيه للشراء و4.23جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الريال السعودي في بنك الأستثمار العربي 4.10 جنيه للشراء و4.22جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

حقق سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد 4.09 جنيه للشراء و4.23جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف الريال السعودى فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

تكما تراجع سعر الريال السعودي بنسبة هبوط 2.8%، أمام الجنيه منذ بداية العام الحالي، نحو 12 قرشا

ومن المتوقع أن تشهد البنوك في مصر تراجعًا على طلب الريال السعودي مع وقف رحلات العمرة مؤقتًا، لكن ذلك لن يؤثر في سعره بسبب ارتفاعه بسعر الدولار أمام الجنيه، والذي بدأ التحول نحو الارتفاع خلال الأسبوع الماضي.