سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 2-5-2020 بالبنوك المصرية

تعرف على سعر الريال السعودي في بنك البركة

ترصد جريدة “المال” سعر الريال السعودى مقابل الجنيه خلال التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم السبت، الموافق 2-5-2020، حيث يواصل السعر تراجعه فى معظم البنوك ليسجل أقل من 5 جنيهات على مستوى سعر الشراء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، ويقوم البنك بحساب سعر الدولار بناءً على متوسطات أسعار تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك.

سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.11 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودى بنك مصر 4.11 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك البركة

أرتفع سعرالريال فى بنك البركة وسجل 4.07 جنيه للشراء و4.23 للبيع مقابل،4.07 جنيه للشراء و4.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

كما استقر سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي وسجل 4.13 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 4.12 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الاسلامي

وارتفع سعر الريال السعودي في مصرف ابوظبي الاسلامي وسجل 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية

سجل سعرالريال السعودي في بنك الاسكندرية 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

حقق سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية 4.08 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

تراجع سعر الريال السعودي بنسبة هبوط 2.8%. أمام الجنيه منذ بداية العام الحالي، نحو 12 قرشا.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

وصل سعر الريال السعودي في بنك بلوم 4.17 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع

سعر الريال السعودى في البنك الكويت الوطني

حقق سعر الريال السعودي في البنك الكويت الوطني 4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف الريال السعودى فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

ومن المتوقع أن تشهد البنوك في مصر تراجعًا على طلب الريال السعودي مع وقف رحلات العمرة مؤقتًا، ولكن ذلك لن يؤثر في سعره بسبب ارتفاعه بسعر الدولار أمام الجنيه، والذي بدأ التحول نحو الارتفاع خلال الأسبوع الماضي.

وقررت السعودية الشهر الماضي وقف زيارات العمرة مؤقتا خلال الفترة الحالية مع انتشار فيروس كورونا في أكثر من 55 دولة.