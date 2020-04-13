سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 13-4-2020 بالبنوك المصرية

تنشر بوابة «المال» سعر صرف الريال السعودي اليوم الإثنين 13-4-2020، في البنوك المصرية، حيث تبين اختلاف أسعاره بشكل طفيف داخل القطاع المصرفى، وفقًا لمعطيات العرض والطلب التي أقرها البنك المركزى، فى إطار منظومة تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

استقر سعر الريال في كل من بنكي “الأهلى” و”مصر”، 4.12 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى بنك البركة.

حقق سعرالريال فى بنك البركة 4.13جنيهاً للشراء و4.23 للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي وسجل 4.13 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وقررت السعودية الشهر الماضي وقف زيارات العمرة مؤقتا خلال الفترة الحالية مع انتشار فيروس كورونا في أكثر من 55 دولة.

سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي

حقق سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 4.12 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف ابوظبي الاسلامي

بلغ سعر الريال السعودي في مصرف ابوظبي الإسلامي، 4.11 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الاسكندرية

سجل سعرالريال السعودي في بنك الاسكندرية 4.10 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

ومن المتوقع أن تشهد البنوك في مصر تراجعا على طلب الريال السعودي مع وقف رحلات العمرة مؤقتا ولكن ذلك لن يؤثر في سعره بسبب ارتفاعه بسعر الدولار أمام الجنيه، والذي بدأ في التحول نحو الارتفاع خلال الأسبوع الماضي.

سعر الريال السعودى فى بنك التنمية الصناعية

حقق سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية 4.08 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

تراجع سعر الريال السعودي بنسبة هبوط 2.8%. أمام الجنيه منذ بداية العام الجاري ، نحو 12 قرشا

سعر الريال السعودى فى بنك بلوم

حقق سعر الريال السعودي في بنك بلوم 4.17 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الكويت الوطني

حقق سعر الريال السعودي في البنك الكويت الوطني 4.15 جنيه للشراء و4.22جنيه للبيع.