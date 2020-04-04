سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 4-4-2020 بالبنوك المصرية ﻿

تعرف على سعر الريال في البنك الأهلي المصري

تنشر بوابة «المال» سعر صرف الريال السعودي اليوم السبت4 -4-2020، في البنوك المصرية، حيث تبين اختلاف أسعاره بشكل طفيف داخل القطاع المصرفى، وفقًا لمعطيات العرض والطلب التي أقرها البنك المركزى، فى إطار منظومة تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

بلغ سعر الريال في كل من بنكي “الأهلى” و”مصر”، 4.13 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

حقق سعرالريال فى بنك البركة وسجل 4.13جنيهاً للشراء و4.24 للبيع. الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

واستقر سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند متسوي 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجاري الدولي

كما سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 4.15 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي

حقق سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 4.13 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

حقق سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.15 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التنمية الصناعية

حقق سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية 4.15 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

تراجع سعر الريال السعودي بنسبة هبوط 2.8%. أمام الجنيه منذ بداية العام الجاري ، نحو 12 قرشا

سعر الريال السعودى فى بنك بلوم

حقق سعر الريال السعودي في بنك بلوم 4.18 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

ومن المتوقع أن تشهد البنوك في مصر تراجعا على طلب الريال السعودي مع وقف رحلات العمرة مؤقتا ولكن ذلك لن يؤثر في سعره بسبب ارتفاعه بسعر الدولار أمام الجنيه، والذي بدأ في التحول نحو الارتفاع خلال الأسبوع الماضي.

وقررت السعودية الشهر الماضي وقف زيارات العمرة مؤقتا خلال الفترة الحالية مع انتشار فيروس كورونا في أكثر من 55 دولة.



