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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 28-3-2020 بالبنوك المصرية

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
فاطمه امام 10:45 ص, السبت, 28 مارس 20 10:45 ص, السبت, 28 مارس 20

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تزامنا مع اندلاع الأزمة العالمية لتفشي فيروس كورونا شهدت أسعار الريال السعودي حالة من الاستقرار مقابل العملة المحلية في السوق المصرية سواء في البنوك الوطنية والخاصة.

واستقر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوي المصرى 4.15 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسطات أسعار العملات العربية والأجنبية بالسوق المصرية وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصري لتنمية الصادرات

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المصري لتنمية الصادرات 4.15 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المصرف المتحد 4.09 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني 4.16 جنيه للشراء و4.22جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.16 جنيه للشراء و4.21جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك كريدي أجريكول

حقق سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول 4.16 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 4.16 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

سجل سعرالريال فى بنك البركة 4.14جنيهاً للشراء و4.24 للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجاري الدولي

 سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي ، 4.15 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 4.13 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك بلوم

بلغ سعر الريال السعودي في بنك بلوم 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمه امام

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