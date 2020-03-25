سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 25-3-2020 بالبنوك المصرية

يقدم الموقع الإلكتروني لجريدة “المال” خدمة معرفة أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، الأربعاء 25- 3 -2020، بشكل مفصل، حرصًا منه على التواصل مع القراء.

تراجع سعر الريال في كل من بنكي “الأهلى” و”مصر”، وسجل 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، مقابل 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

وقررت السعودية الشهر الماضي وقف زيارات العمرة مؤقتا خلال الفترة الحالية مع انتشار فيروس كورونا في أكثر من 55 دولة.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

وسجل سعرالريال فى بنك البركة 4.14 جنيها للشراء و4.24 للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

واستقر سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند متسوي 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي ، 4.15 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي

تراجع سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 4.12 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع مقابل، 4.15 جنيه للشراء و4.21جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف ابوظبي الاسلامي

حقق سعر الريال السعودي في مصرف ابوظبي الاسلامي 4.13 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الاسكندرية

حقق سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية 4.15 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التنمية الصناعية

حقق سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية 4.15 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

ومن المتوقع أن تشهد البنوك في مصر تراجعا على طلب الريال السعودي مع وقف رحلات العمرة مؤقتا ولكن ذلك لن يؤثر في سعره بسبب ارتفاعه بسعر الدولار أمام الجنيه، والذي بدأ في التحول نحو الارتفاع خلال الأسبوع الماضي.

سعر الريال السعودى فى بنك بلوم

حقق سعر الريال السعودي في بنك بلوم 4.18 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

تراجع سعر الريال السعودي بنسبة هبوط 2.8%. أمام الجنيه منذ بداية العام الجاري ، نحو 12 قرشا