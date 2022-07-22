سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنوك وشركات الصرافة

ثبت سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 22 يوليو 2022، على مستواه، بحسب آخر تحديث للبنوك الحكومية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية أمس الخميس، وذلك نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وأظهر آخر تحديث للبنك المركزي المصري وصول متوسط سعر صرف الريال إلى 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، ويقدم موقع جريدة “المال” خدمة لقرائه بشكل يومي عن سعر صرف العملات بحسب البنوك وشركات الصرافة.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 5.02 جنيه للشراء، 5.04 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

حافظ سعر صرف الريال السعودي على استقراره فى البنك التجاري الدولي CIB على قيمته، عند 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ثبت سعر الريال السعودي على مستوياته أمام الجنيه عند 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع ببنك مصر.

سعر صرف الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

وفي بنك أبو ظبي الإسلامي سجّل سعر صرف الريال السعودي اليوم، 5.03 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في بنك البركة

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند مستوى 5.90 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

حافظ سعر صرف الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان على مستواياته عند 4.95 جنيه للشراء، 5.04 جنيه للبيع.

سعرالريال السعودي في البنك العربي الأفريقي

أمّا في البنك العربي الأفريقي استقر سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري 4.90 جنيه للشراء، و5.06 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

وفي بنك بلوم مصر سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وسجل سعر صرف الريال السعودي في بنك قناة السويس 5.00 جنيه للشراء، و5.50 جنيه للبيع