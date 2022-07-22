سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 22-7-2022

حافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 22 يوليو 2022، على مستوياته في البنوك المصرية الحكومية والخاصّة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية، وذلك نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وأظهر آخر تحديث للبنك المركزي المصري وصول متوسط سعر صرف الريال إلى 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، ويقدم موقع “جريدة المال” خدمة لقرائه بشكل يومي عن سعر صرف العملات بحسب البنوك وشركات الصرافة.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وحافظ سعر الريال السعودي على مستوياته أمام الجنيه عند 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع ببنك مصر.

سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 5.02 جنيه للشراء، 5.04 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في بنك البركة

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة عند مستوى 5.90 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وحافظ سعر صرف الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي CIB على قيمته، عند 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

وفي بنك أبو ظبي الإسلامي سجّل سعر صرف الريال السعودي اليوم، 5.03 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك قناة السويس

وسجل سعر صرف الريال السعودي في بنك قناة السويس 5.00 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع

سعر صرف الريال السعودي في بنك بلوم مصر

وحافظ سعر الريال السعودي اليوم الجمعة، على استقراراه في بنك بلوم مصر، وصل إلى 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

واستقر سعر صرف الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان 4.95 جنيه للشراء، 5.04 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي

أمّا في البنك العربي الأفريقي استقر سعر صرف الريال السعودي اليوم 4.90 جنيه للشراء، و5.06 جنيه للبيع.