سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 25-2-2020 في البنوك

ترصد جريدة المال سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، خلال التعاملات الصباحية للبنوك المصرية، اليوم الثلاثاء، الموافق 25-2-2020، ويواصل السعر تراجعه في معظم البنوك ليسجل أقل من 5 جنيهًا على مستوى سعر الشراء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزي المصري 4.13 جنيه للشراء و4.16 للبيع، ويقوم البنك المركزي المصري بحساب سعر الدولار، بناءً على متوسطات أسعار تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك المصرية.

وشهدت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات الأسبوع في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلي 4.12 جنيه للشراء و4.16 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر الريال فى بنك مصر4.13 جنيه للشراء و4.16 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال فى بنك البركة 4.09 جنيه للشراء و4.19 للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الأسكندرية

سجل سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية 4.10 جنيه للشراء و4.16 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

سجل سعر الريال السعودي فى بنك التجاري الدولي 4.11 جنيه للشراء و4.15 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 4.24 جنيه للشراء، و4.27 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة 4.11 جنيه للشراء و4.16 للبيع.

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، منها الريال السعودى أمام الجنيه وفقاً لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم، والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

وحقق سعر الريال السعودى تراجعًا بنحو 10.5% أمام الجنيه خلال عام 2019، وذلك مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلية.

ويتم تسعير الريال السعودى أمام الجنيه بشكل يومي، وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة السعودية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

ويرتفع الطلب على الريال فى مواسم الحج والعمرة، وتجاوز عدد الحجاج المصريين فى الموسم الماضي 86 ألف حاج، وهناك الالاف اللذين يقومون بزيارات العمرة على مدار العام ما يجعل الطلب مستمر على الريال السعودى.

وهناك مصادر متعددة للريال السعودى داخل السوق المصرية، منها تحويلات المصريين العاملين بالمملكة واللذين يقترب عددهم من 3 ملايين مصريًا، وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

بالإضافة إلى الاسثتمارات السعودية فى القاهرة بمشروعات تزيد على 4309 مشروع بتكلفة 54 مليار دولار.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية، بلغ 6.1 مليار دولار عن العام المالى الماضى 2018-2019.