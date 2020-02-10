سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 10-2-2020 في البنوك

تنشر جريدة “المال” سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، خلال التعاملات الصباحية للبنوك المصرية، اليوم الإثنين، الموافق 10-2-2020، ويواصل السعر تراجعه في معظم البنوك ليسجل أقل من 5 جنيهات على مستوى سعر الشراء.

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، منها الريال السعودى أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم، والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الاضرار بالعملة المحلية.

ويتحدد سعر الصرف الريال السعودى فى البنوك المصرية، وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء و4.21 للبيع، ويقوم البنك المركزى المصرى بحساب سعر الدولار بناءً على متوسطات أسعار تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي 4.17 جنيه للشراء و4.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر الريال فى بنك مصر4.17 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

سجل سعر الريال فى بنك البركة 4.12 جنيه للشراء و 4.24 للبيع.

ويرتفع الطلب على الريال فى مواسم الحج والعمرة، وتجاوز عدد الحجاج المصريين فى الموسم الماضى 86 ألف حاج، وهناك الآلاف الذين يقومون بزيارات العمرة على مدار العام ما يجعل الطلب مستمر على الريال السعودى.

وهناك مصادر متعددة للريال السعودى داخل السوق المصرى، منها تحويلات المصريين العاملين بالمملكة الذين يقترب عددهم من 3 ملايين مصريًا، وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

منها تحويلات المصريين العاملين بالمملكة واللذين يقترب عددهم من 3 ملايين مصريا وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

إضافة الى الاسثتمارات السعودية فى القاهرة بمشروعات تزيد على 4309 مشروعات بتكلفة 54 مليار دولار.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ 6.1 مليار دولار عن العام المالى الماضى 2018-2019 .