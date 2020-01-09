سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس9-1-2020 في البنوك المصرية

ترصد جريدة المال سعر الريال السعودى مقابل الجنيه خلال التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم الخميس، الموافق 9-1-2020، حيث يواصل السعر تراجعه في معظم البنوك ليسجل أقل من 5 جنيهات على مستوى سعر الشراء .

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، ويقوم البنك المركزى المصرى بحساب سعر الدولار، بناء على متوسطات اسعار تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك المصرية

وشهدت أسعار الريال السعودي امام الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات الأسبوع في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

بلغ سعر الريال فى بنك مصر4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

سجل سعر الريال فى بنك البركة 4.19 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الأسكندرية

سجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

سجل سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

سجل سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

يُذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد اسعار العملات الأجنبية ومنها الريال السعودى أمام الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب مع تأكيده رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الاضرار بالعملة المحلية.

وحقق سعر الريال السعودى تراجعا بنحو 10.5% أمام الجنيه خلال عام 2019 وذلك مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلية.

ويتم تسعير الريال السعودى أمام الجنيه بشكل يومى وفقا لمعادلة تستند الى أعلى وأقل مستوى للعملة السعودية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

ويرتفع الطلب على الريال فى مواسم الحج والعمرة ، وتجاوز عدد الحجاج المصريين فى الموسم الماضى نحو 86 ألف حاج، كما هناك الالاف اللذين يقومون بزيارات العمرة على مدار العام ما يجعل الطلب مستمر على الريال السعودى.

وهناك مصادر متعددة للريال السعودى داخل السوق المصرية، منها تحويلات المصريين العاملين بالمملكة والذين يقترب عددهم من 3 ملايين مصري، وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

بالإضافة إلى الاسثتمارات السعودية فى القاهرة بمشروعات تزيد على 4309 مشروعات، بتكلفة 54 مليار دولار.

يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ 6.1 مليار دولار عن العام المالى الماضى 2018- 2019.