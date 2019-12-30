سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 30-12-2019

ارتفاع طفيف في بعض البنوك المحلية

ترصد جريدة المال سعر الريال السعودى مقابل الجنيه خلال التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم السبت، الموافق 30-12-2019 ، حيث يواصل السعر تراجعه في معظم البنوك ليسجل أقل من 5 جنيها على مستوى سعر الشراء .

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

سجلت أسعار الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، ويقوم البنك المركزى المصرى بحساب سعر الدولار بناء على متوسطات أسعار تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك المصرية.

وشهدت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات الأسبوع في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى

بلغت أسعار الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.25 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

بلغت أسعار الريال فى بنك مصر 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

سجل سعر الريال فى بنك البركة 4.19 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الأسكندرية

سجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.23 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

سجلت أسعار الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي 4.24جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى

سجل سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة 4.23 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية ومنها الريال السعودى أمام الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الاضرار بالعملة المحلية.

وحقق سعر الريال السعودى تراجعا بنحو 10.5% أمام الجنيه خلال عام 2019 وذلك مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلى.

ويتم تسعير الريال السعودى أمام الجنيه بشكل يومى وفقا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة السعودية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

ويرتفع الطلب على الريال فى مواسم الحج والعمرة، وتجاوز عدد الحجاج المصريين فى الموسم الماضى نحو 86 ألف حاج ، كما هناك الآلاف اللذين يقومون بزيارات العمرة على مدار العام ما يجعل الطلب مستمر على الريال السعودى.

وهناك مصادر متعددة للريال السعودى داخل السوق المصرى منها تحويلات المصريين العاملين بالمملكة واللذين يقترب عددهم من 3 ملايين مصريا وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

إضافة الى الاسثتمارات السعودية فى القاهرة بمشروعات تزيد على 4309 مشروع بتكلفة 54 مليار دولار

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ 6.1 مليار دولار عن العام المالى الماضى 2018-2019 .