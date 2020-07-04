سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السبت 4-7-2020 بالبنوك المصرية

تنشر بوابة “المال” سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت، الموافق 4-7-2020، حيث يواصل السعر استقرارة نظراً للعطلة الاسبوعية في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزي المصري 4.29 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع، وتقوم البنوك المصرية بحساب سعر الريال بناء على متوسطات أسعار تداوله أمام العملة الأمريكية فى السوق العالمية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي 4.20 جنيه للشراء، و4.31 جنيه البيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

وصل سعر الريال فى بنك البركة 4.20 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

سجل الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

حقق سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

سجل سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي 4.18 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية

بلغ سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية 4.18 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد 4.14 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

سجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي4.17 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

وصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.19 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والأسكان

سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والأسكان 4.18 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

يُذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، ومنها الريال السعودى أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أي مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية.