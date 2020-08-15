سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السبت 15-8-2020 بالبنوك المصرية

تباين سعر الريال السعودي اليوم السبت 15-8-2020 ، أمام الجنيه المصري، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك المركزي المصري، والتى جاءت كالتالى:

سعر الريال السعودي فى البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الريال فى البنك المركزي المصري 4.24 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي فى بنك مصر

استقر سعر الريال السعودى في أكبر بنك حكومي في مصر حيث حقق” 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه البيع.

وجاءت اسعار الريال السعودي في عدد من البنوك الخاصة كالتاالي:

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

استقر سعر الريال فى البنك الأسلامي وسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

بينما استقر سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية ، وبلغ 4.15 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

شهد سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي تراجعاً ، وسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع مقابل، وسجل 4.16 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

كما استقر سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي، وحقق 4.19 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

استقر سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، وسجل 4.13 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعرصرف الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية

بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.11 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

حقق سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد 4.10 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

سجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.12 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

وصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.14 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والأسكان

سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والأسكان 4.14 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.