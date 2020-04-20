سعر الريال السعودي مقابل الجنيه الإثنين 20-4-2020 بالبنوك المصرية

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين 20 أبريل 2020 في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، مقارنة بأسعار أمس الأحد.

ويرتفع الطلب على الريال في مواسم الحج والعمرة ، وتجاوز عدد الحجاج المصريين فى الموسم الماضي نحو 86 ألف حاج، كما أن هناك الآلاف الذين يقومون بزيارات العمرة على مدار العام ما يجعل الطلب مستمرا على الريال السعودي.

سجل سعر الريال السعودى فى كل من البنوك الوطنية “الأهلى” و “مصر” 4.11 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

أستقر سعرالريال فى بنك البركة وسجل 4.13 جنيه للشراء و4.23 للبيع. الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى

حقق سعر الريال السعودى فى البنك التجاري الدولي 4.13 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

كما استقر سعر الريال السعودى في البنك المصري الخليجي وسجل 4.12 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

بلغ سعر الريال السعودى في مصرف أبوظبى الإسلامى 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

حقق سعرالريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.10 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التنمية الصناعية

استقر سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية وبلغ4.08 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

تراجع سعر الريال السعودي بنسبة هبوط 2.8%. أمام الجنيه منذ بداية العام الجاري ، نحو 12 قرشا

سعر الريال السعودى فى بنك بلوم

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك العربي الافريقي

حقق سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقى 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وهناك مصادر متعددة للريال السعودى داخل السوق المصرية منها تحويلات المصريين العاملين بالمملكة والذين يقترب عددهم من 3 ملايين مصريا وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

منها تحويلات المصريين العاملين بالمملكة والذين يقترب عددهم من 3 ملايين مصريا وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

إضافة إلى الاسثتمارات السعودية فى القاهرة بمشروعات تزيد على 4309 مشروعا بتكلفة 54 مليار دولار.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

حقق سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 4.16 جنيه للشراء و4.20جنيه.

إضافة إلى الاسثتمارات السعودية فى القاهرة بمشروعات تزيد على 4309 مشروعا بتكلفة 54 مليار دولار.

سعر الريال السعودى فى بنك كريدى أجريكول

كما استقر سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول 4.16 وسجل جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية ومنها الريال السعودى أمام الجنيه، وفقا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.