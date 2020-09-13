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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه الأحد 13-9-2020 بالبنوك المصرية

أقل سعر لشراء الريال السعودي في البنوك بالمصرف المتحد عند مستوى 4.06 جنيه
فاطمه امام 12:28 م, الأحد, 13 سبتمبر 20 12:28 م, الأحد, 13 سبتمبر 20

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واصل سعر الريال السعودي استقراره في معظم البنوك العاملة في السوق المصرية خلال تداولات اليوم الأخد 13-9-2020، عن نهاية التداولات الأسبوعية بالخميس الماضي

سجل متوسط سعر الريال السعودي فى البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي فى بنك مصر 

بلغ سعر الريال السعودى في بنك مصرر، 4.10 جنيه للشراء و4.22 جنيه البيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

استقر سعر الريال فى بنك البركة وسجل 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم

أسعار الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

بينما استقر سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

شهد سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي استقراراً، وسجل 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

كما استقرسعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي، وحقق 4.14 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

تداول سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي،  4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعرصرف الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية

بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.06 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

حقق سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد 4.06 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

سجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.11 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى بنك عوده

وصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.19 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والأسكان

سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع

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بقلم فاطمه امام

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