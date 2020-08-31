سعر الريال السعودي في البنوك المصرية الإثنين 31-8-2020

تستعرض بوابة “المال” سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الإثنين 31-8-2020.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 3.2 قرش بالبنوك المصرية بداية من أغسطس الجاري.

أقل سعر للريال

سجل الريال السعودي أمام الجنيه أقل سعر لدى المصرف المتحد عند 4.08 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

أعلى سعر للعملة السعودية

عرضت بنوك بلوم وعوده والمشرق وHSBC، وقطر الوطني الأهلي سعر شراء الريال السعودي أمام الجنيه عند أعلى مستوى في تعاملات اليوم عند 4.22 جنيه.

بينا سجل أعلى سعر بيع لدى بنك الكويت الوطني والتعمير والإسكان عند 4.26 جنيه.

سعر الريال بالبنك الأهلي

سجل الريال السعودي أمام الجنيه لدى البنك الأهلي نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.

وبجانب البنك الأهلي يتداول بنك الإسكندرية والبنك المصري لتنمية الصادرات، الريال السعودي عند نفس المستوى.

سعر الريال ببنك مصر

بلغ الريال السعودي أمام الجنيه لدى بنك مصر خلال تعاملات اليوم نحو 4.13 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع. الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى

4 بنوك تتداول الريال السعودي عند نفس المستوى

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في 4 بنوك نحو 4.12 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع.

والبنوك الأربعة هي: الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني.

سعر الريال لدى البنك العقاري المصري

عرض البنك العقاري المصري العربي سعر الريال أمام الجنيه عند 4.11 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع.

سعر الريال بالبنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ الريال أمام الجنيه خلال تعاملات الاثنين بالبنك العربي الأفريقي الدولى 4.11 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.

سعر الريال ببنك مصر إيران

سجل الريال أمام الجنيه ببنك مصر إيران نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع.

سعر الريال بالمصرف العربي الدولي

عرض المصرف العربي الدولي الريال السعودي عند 4.21 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع.

سعر الريال بالأهلي المتحد

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم بالأهلي المتحد خلال التعاملات نحو 4.17 جنيه للشراء 4.24 جنيه للبيع.