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سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الإثنين 1-11-2021 مصر

طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري.
إسلام عزام 9:01 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21 9:01 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

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استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين 1 نوفمبر 2021 في بداية التعاملات بفروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية،  ليسجل المتوسط عند 4.175 جنيه للشراء، و4.201 للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وعلى نفس المستويات وصل سعر الريال السعودي إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، بأكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

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سعر الريال السعودي مقابل الدولار

كما استقر سعر الريال السعودي أما سعر صرف الدولار في بداية التداولات الصباحية عند مستوى 0.27 دولار.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وجاء سعر شراء وبيع الريال السعودي داخل شبكة فروع بنك” HSBC” أمام نظيره المحلي الجنيه، عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

يقدم بنك المصرف المتحد السعر الأقل للعملة السعودية أمام الجنيه المصري عند مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وعلى صعيد سعر شراء الريال أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم وصل إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بشبكة فروع مصر للصرافة جاء عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية بالبنك الأهلي المصري إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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بقلم إسلام عزام

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