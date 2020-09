سعر الريال السعودي في البنوك المصرية الجمعة 25-9-2020

تستعرض بوابة “المال” سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الجمعة 25-9-2020.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 2.8 قرش بالبنوك المصرية بداية من سبتمبر الحالي.

أقل سعر للريال

سجل الريال أمام الجنيه أقل سعر لدى المصرف المتحد عند 4.05 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع. Pile of Saudi Riyal Banknotes of 500 with image of King Abdulaziz Closeup

أعلى سعر للعملة السعودية

عرضت بنوك بلوم وعوده والمشرق و”HSBC”، و”QNB” سعر شراء الريال السعودي أمام الجنيه عند أعلى مستوى في تعاملات اليوم عند 4.22 جنيه.

بينا سجل أعلى سعر بيع لدى بنك الكويت الوطني والتعمير والإسكان عند 4.23 جنيه. مقارنة بين الريال السعودى والدولار الأمريكى

سعر الريال بالبنك الأهلي وبنك مصر

سجل الريال السعودي أمام الجنيه لدى البنك الأهلي وبنك مصر نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية لدى البنك التجاري الدولي

بلغ الريال أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس بالبنك التجاري الدولي 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال لدى البنك العقاري المصري

عرض البنك العقاري المصري العربي سعر الريال أمام الجنيه عند 4.08 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصريةالريال السعودي

سعر الريال بالبنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ الريال أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس بالبنك العربي الأفريقي الدولى 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال ببنك مصر إيران

سجل الريال أمام الجنيه ببنك مصر إيران نحو 4.06 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال بمصرف أبوظبي الإسلامي

عرض مصرف أبوظبي الإسلامي الريال السعودي عند 4.12 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال بالأهلي المتحد

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم بالأهلي المتحد خلال التعاملات نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.