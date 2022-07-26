سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات بالبنوك

استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من يوليو لعام 2022، أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية في ختام التعاملات اليومية، وبلغ متوسط السعر 5.02 جنيه للشراء و5.04 جنيه للبيع، بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا بأسعار صرف العملات في عدد من البنوك، حسب شاشات التداول اللحظية بها.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، ببنك مصر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، حافظ الريال السعودي على مستواياته، عند 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB»

وبينت شاشات التداول وصول الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه، إلى 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري «QNB»

وبلغ سعر صرف الريال في البنك الأهلي القطري، 4.98 جنيه جنيه للشراء، و5.04 جنيه جنيه للبيع.

الريال السعودى

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي، 4.90 جنيه للشراء، و5.06 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة

أما في بنك البركة سجلت العملية السعودية، سعر 4.90 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، وذلك بحسب شاشات التداول اللحظية.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني NBK

وبينت شاشات التداول في بنك الكويت الوطني وصول سعر صرف الريال السعودي إلى، 4.89 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر صرف الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، إلى 5.040 جنيه للشراء، و5.049 جنيه للبيع.

الريال السعودى

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وأظهرت شاشات التداول في بنك قناة السويس، وصول سعر العملة السعودية إلى 5.00 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

وأوضحت شاشات التداول في بنك التعمير والإسكان، وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.95 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، 5.00 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.