سعر الريال السعودي اليوم 6-12-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات في البنوك

استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6-12-2022، في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك مقابل الجنيه المصري، مسجلًا مستوى صرف عند: 6.53 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات بالسوق في البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار عملة السعودية في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية، بحسب شاشات التداول اللحظية، بالإضافة لعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك بلوم مصر مستوى صرف عند: 6.53 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

حقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية مستوى صرف عند: 6.46 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة السعودية ببنك كريدي أجريكول مصر

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر، مستوى صرف عند: 6.49 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري

وفي بنك أبوظبي التجاري، وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري إلى 6.38 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبينت شاشات التداول في البنك الأهلي المصري، تسجيل سعر الريال السعودي 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وأوضحت شاشات التداول وصول سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر إلى 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

وأظهرت شاشات التداول، بلوغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري 6.52 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وطرح بنك الإسكندرية، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 6.51 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في ميد بنك

وفي ميد بنك، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف أمام الجنيه المصري عند: 6.34 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

وقدّر بنك سايب، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 6.43 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك المشرق

وعرض بنك المشرق، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 6.49 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه بحسب شاشات التداول اللحظية إلى 6.36 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.