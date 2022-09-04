سعر الريال السعودي اليوم 4-9-2022 مقابل الجنيه في البنوك المصرية بنهاية التعاملات

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد 4-9-2022، في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك في مصر، حيث وصل سعره إلى 5.10 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية، في عدد من البنوك المصرية الحكومية والخاصّة والأجنبية العاملة بالسوق المصرفية المصرية، بحسب شاشات التداول اللحظية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري

وصل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي القطري، إلى 5.06 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

وفي البنك العربي الإفريقي، وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 4.97 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وحقق سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 5.120 جنيه للشراء، و 5.127 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وفي البنك الأهلي الكويتي – مصر، وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 5.11 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

أما في بنك الإسكندرية، فبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، إلى 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك بلوم مصر

وفي بنك بلوم مصر، سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، إلى 4.96 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.