سعر الريال السعودي اليوم 30-8-2022 مقابل الجنيه في البنوك

استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 30-8-2022، بنهاية التعاملات البنكية في القطاع المصرفي المصري، وصل إلى 5.10 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية بالسوق المصرية مقابل الجنيه، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية، بحسب شاشات التداول بفروع البنوك.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، بينت شاشات التداول وصول سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، إلى 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر بحسب شاشات التداول، 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وأظهرت شاشات التداول في البنك التجاري الدولي، وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 4.97 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 5.10 جنيه للشراء، و 5.13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، وفقًا لشاشات التداول، 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وحقق سعر الريال السعودي، في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري، 5.12 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري، سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 5.05 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني، إلى 4.97 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، إلى 5.10 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.