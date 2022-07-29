سعر الريال السعودي اليوم الجمعة مقابل الجنيه

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري، 5.02 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، حسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري أمس الخميس، بالتزامن مع بدء العطلة الأسبوعية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية يوميْ الجمعة والسبت، ويقدم موقع “جريدة المال” تقريرًا تفصيليًا عن أسعار العملات وفقًا لماكينات الصراف الآلي للبنوك وعدد من شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

حافظ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، على مستواه أمام الجنيه المصري، عند 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

ومازال سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي على نفس مستوايات أمس الخميس، عند 5.02 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

الريال السعودي

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، على مستواه، عند 5.04 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وحافظ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري، على نفس مستواياته، عند 4.98 جنيه للشراء، و5.05 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية، سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، نفس مستواه أمس الخميس، 5.00 جنيه للشراء، و5.05 للبيع.

الريال السعودى

سعر عملة السعودية في البنك العربي الأفريقي الدولي

وحافظ سعر الريال السعودي على مستواياته مقابل الجنيه المصري، في البنك العربي الأفريقي الدولي عند 4.90 جنيه للشراء، و5.06 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

أما في بنك الكويت الوطني سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، على نفس مستواياته، 4.89 جنيه للشراء، و5.05 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

ومازال سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم مصر محافظًا على نفس مستواياته، عند 5.02 جنيه للشراء، 5.05 جنيه للبيع.