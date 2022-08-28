سعر الريال السعودي اليوم 28-8-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد 28-8-2022، في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك 5.09 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري بالبنك المركز المصري، في أول أيام استئناف السوق المصرفية المصرية عملها بعد يومي الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا، عن أسعار عملة المملكة العربية السعودية، بحسب شاشات التداول.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم ببنك مصر مقابل الجنيه المصري، إلى 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بينت شاشات التداول في البنك الأهلي، وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه، إلى 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الريال السعودي ببنك الكويت الوطني، وفقًا لشاشات التداول، أمام الجنيه المصري، 4.96 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

أظهرت شاشات التداول بالبنك التجاري الدولي، تسجيل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك العربي الإفريقي الدولي

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 4.96 جنيه للشراء، و 5.13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم بمصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري، إلى 5.110 جنيه للشراء، و5.117 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بالبنك الأهلي القطري وفقًا لشاشات التداول، 5.05 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الريال السعودي وفقًا لشاشات التداول، بالبنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري، 5.09 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الاستثمار العربي

وفي بنك الاستثمار العربي، بينت شاشات التداول، وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

وحقق سعر الريال السعودي ببنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه المصري، 5.04 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، بينت شاشات التداول، وصول سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، إلى 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.