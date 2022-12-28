سعر الريال السعودي اليوم 28-12-2022 مقابل الجنيه المصري في البنوك

وصل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 28-12-2022، ببداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة في مصر، إلى 6.56 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع، بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية، بسحب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والإسلامية والعربية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي، 6.55 جنيه للشراء، و 6.60 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، 6.53 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف العربي الدولي

حقق سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، 6.55 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير الإسكان

وصل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان، إلى 6.52 جنيه للشراء، و 6.60 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 6.55 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك المشرق

أما سعر الريال السعودي في بنك المشرق، بلغ مستوى صرف عند: 6.52 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وطرح البنك الأهلي القطري، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 6.51 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 6.55 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وسجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، 6.36 جنيه للشراء، و 6.60 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 6.57 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك أبوظبي التجاري

وقدّر بنك أبوظبي التجاري، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 6.41 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، إلى 6.55 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.