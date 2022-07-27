سعر الريال السعودي اليوم 27-7-2022 في ختام التعاملات اليومية

تباين سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 27 – 7 – 2022 مقابل الجنيه المصري، في نهاية التعاملات بالبنوك المصرية الحكومية والخاصة والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، وبلغ متوسط سعره 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقرير صادر من البنك المركزي المصري، وما أظهرته شاشات التداول اللحظية بفروع البنوك، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا بسعر صرف العملة السعودية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

أظهرت شاشات التداول في البنك الأهلي المصري وصول سعر صرف الريال السعودي إلى 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر

وأما في بنك مصر حقق سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر صرف العملة السعودية مقابل الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي «CIB»، نحو 5.02 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

الريال السعودي

سعر صرف الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

وحقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه، في بنك المصرف المتحد 4.87 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وأوضحت شاشات التداول في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه إلى 5.04 للشراء، و5.05 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية

أما في بنك الإسكندرية فحقق سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 5.00 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

الريال السعودي

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي القطري

وبينت شاشات التداول اللحظية في فروع البنك الأهلي القطري، وصول العملة السعودية مقابل الجنيه المصري، إلى 49.8 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك قناة السويس

وحقق سعر صرف الريال السعودي في بنك قناة السويس، أمام الجنيه المصري 5.00 للشراء، 5.05 للبيع، وذلك بحسب شاشات التداول بالفروع.

سعر العملة السعودية في بنك الكويت الوطني

أوضحت شاشات التداول في بنك الكويت الوطني وصول سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري إلى 4.89 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.