سعر الريال السعودي اليوم 27-11-2023 أمام الجنيه في الختام

يواصل سعر اليوم الاثنين 27-11-2023 الإبقاء على مستوياته مقابل نظيره الجنيه المصري في الختام بحسب آخِر تحديث على أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، ليصل متوسط سعر الصرف لوحدة النقد السعودية إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، بحسب التحديث اليومي على الصفحة المختصة بمتوسط أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري، ليعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة مملكة السعودية، وفقًا لحصر تجريه على سعري الشراء والبيع للعملة أوروبا في السوق الرسمية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي اليوم أمام نظيره المصري داخل فروع البنك المصري الخليجي إلى8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري داخل فروع بنك الكويت الوطني مستوى 8.17 جنيه للشراء، و8.27 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

بلغ سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري داخل فروع المصرف المتحد 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري داخل فروع بنك التنمية الصناعية إلى 8.11 جنيه للشراء، و8.23 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

بلغ سعر الريال السعودي أمام عملة مصر المحلية بموقع بنك أبو ظبي التجاري 8.02 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر عملة المملكة في بنك SAIB

وصل سعر أمام نظيره المصري داخل فروع بنك سايب إلى 8.10 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

بلغ سعر الريال السعودي أمام عملة مصر المحلية بموقع ميد بنك 7.98 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري داخل فروع بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، و8.23 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري داخل فروع البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.23 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي اليوم أمام عملة مصر المحلية بموقع البنك التجاري الدولي إلى 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.