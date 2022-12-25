سعر الريال السعودي اليوم 25-12-2022 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد 25-12-2022، في نهاية التعاملات اليومية بالقطاع المصرفي المصري، مسجلًا: 6.55 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك، بالإضافة لعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق، 6.51 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وطرح بنك قناة السويس، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بـ 6.52 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر عملة السعودية في ميد بنك

وعرض ميد بنك، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 6.36 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وقدّر بنك التنمية الصناعية، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 6.50 جنيه للشراء، و6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي، 6.55 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر أمام الجنيه المصري، إلى 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، 6.35 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وفي بنك البركة، بلغ سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 6.40 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

أما سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، سجل مستوى صرف عند: 6.54 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك أبوظبي التجاري

وعرض بنك أبوظبي التجاري، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 6.41 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك كريدي أجريكول مصر

وطرح بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 6.52 جنيه للشراء، و 6.60 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، إلى 6.55 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.