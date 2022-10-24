سعر الريال السعودي اليوم 24-10-2022 في البنوك مع بداية التعاملات

وصل سعر الريال السعودي اليوم 24-10-2022 إلى مستوى مستقر نسبيًّا مع مستهل تعاملات الإثنين البنكية حيث لم يتحرك سعر الصرف منذ نهاية تعاملات الأحد البنكية، ووصل داخل المركزي إلى: 5.22 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنوك وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية بأفرع البنوك المختلفة، والمواقع الرسمية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري

وبلغ في البنك الأهلي القطري سعر الريال السعودي قيمة صرف: 5.18 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وجاء سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية عند مستوى صرف: 5.17 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك البركة

ووصل سعر الريال السعودي في بنك البركة إلى قيمة صرف: 5.09 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول-مصر

وسجل في بنك كريدي أجريكول سعر الريال السعودي مستوى صرف: 5.19 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي-مصر

وشهد في البنك الأهلي الكويتي-مصر سعر الريال السعودي مستوى صرف: 5.23 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

وسجل في بنك أبو ظبي التجاري سعر الريال السعودي عند مستوى صرف: 5.10 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري شهد مستوى صرف: 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك المشرق

واستقر في بنك المشرق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه: 5.17 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الكويت الوطني

وبلغ في بنك الكويت الوطني سعر الريال السعودي قيمة صرف: 5.08 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وجاء في بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي عند مستوى صرف: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ووصل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى قيمة صرف: 5.23 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي قيمة صرف: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

وشهد سعر الريال السعودي في بنك سايب مستوى صرف: 5.14 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنك العربي الإفريقي: 5.09 جنيه للشراء، 5.26 جنيه للبيع.