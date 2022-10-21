سعر الريال السعودي اليوم 21-10-2022 في البنوك مقابل الجنيه المصري

لم يشهد سعر الريال السعودي اليوم تحرّكًا في سعر الصرف وهو ما استقر عليه خلال تعاملات الأسبوع الماضي البنكية، حيث لم يتحرّك سعر الصرف منذ الأحد الماضي، حتى اليوم الجمعة، واستقر داخل البنك المركزي عند مستوى صرف: 5.22 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع، ويرصد موقع جريدة المال تفاصيل سعر صرف العملة السعودية وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري على مواقعها الرسمية، وماكينات الصرّاف الآلي.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم مصر

حقق سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر مستوى صرف: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني مستوى صرف: 5.08 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

شهد سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه مستوى صرف: 5.174 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي مستوى صرف: 5.23 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي مصر

استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي مصر مقابل الجنيه عند سعر صرف: 5.23 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

جاء سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري مستوى صرف: 5.18 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

حقق سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى صرف: 5.23 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك سايب

بلغ سعر الريال السعودي في بنك سايب مقابل الجنيه مستوى صرف: 5.14 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مستوى صرف مقابل الجنيه: 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مستوى صرف أمام الجنيه: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك مصر

استقر سعر الريال السعودي في بنك مصر عند مستوى صرف: 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

وظهر سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك عند مستوى صرف مقابل الجنيه: 5.07 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.