سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 20-9-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

يواصل سعر اليوم الأربعاء 20-9-2023 استقراره أمام عملة مصر المحلية ببداية تعاملاته الصباحية ، كما كانت أسعاره المعلنة في السوق المحلية أمس على شاشات التداولات ومواقع البنوك الإلكترونية، ليصل إلى مستويي 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع بحسب اخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي بصفحته المختصة بمتوسط أسعار العملات العربية والاجنبية أمام الجنيه في مصر، لتقدم المال خلال السطور التالية مستويي شراء وبيع العملة السعودية أمام الجنيه داخل البنوك والتي جاءت عند مستويات:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي أمام عملة مصر المحلية عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

أبقى بنك مصر على سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند مستويات 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري داخل فروع بنك الإسكندرية إلى 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي داخل فروع البنك التجاري الدولي 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

أظهر موقع بنك أبو ظبي التجاري وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه إلى 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في البنك المصري الخليجي

فيما عرض البنك المصري الخليجي سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بداية التعاملات بمصرف أبو ظبي الإسلامي 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وصل سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري على موقع بنك المصرف المتحد إلى 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الكويت الوطني

عرض بنك الكويت الوطني سعر الريال السعودي أمام عملة مصر المحلية ببداية التعاملات 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك SAIB

وصل سعر أمام نظيره المصري في بداية التعاملات ببنك SAIB إلى 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.