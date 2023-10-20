سعر الريال السعودي اليوم 20-10-2023 مقابل الجنيه المصري

على نفس المسار الذي اتخذته العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري حافظ سعر اليوم الجمعة 20-10-2023 على نفس المستويات المعلنة بالبنوك يوم الخميس الماضي،بسبب العطلة الأسبوعية التي تشهدها البنوك في أيام الجمعة والسبت، لتستقر وحدة النقد السعودي عند 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر داخل البنوك العاملة في مصر، لتعرض المال في تقرير التالي اخر تحديث لشراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري بمواقع البنوك الإلكترونية، والتي جاءت عند مستويات:

سعر الريال السعودي في بنك SAIB

حافظ بنك الشركة المصرفي العربية SAIB على سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصيري عند 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كما حافظ البنك الأهلي المصري على سعر الريال السعودي أمام نظيره بالسوق المحلية عند مستوى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر وحدة النقد السعودية في بنك كريدي أجريكول

أبقى بنك كريدي أجريكول على سعر أمام العملة المحلية لمصر عند مستويات 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في ميد بنك

عند مستوياته المعلنة أمس، سجل سعر أمام الجنيه المصري بموقع ميد بنك الإلكتروني 7.97 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

أظهر تقرير المال نيوز على أسعار العملات .. استقرار سعر الريال السعودي ببنك أبو ظبي التجاري عند 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة السعودية في بنك الإسكندرية

كما أبقى بنك الإسكندرية على سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بموقعه الإلكتروني عند 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

اتاح بنك مصر شراء وبيع سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك التجاري الدولي

جاء سعر الريال السعودي بأكبر بنوك القطاع الخاص البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري عند 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

حافظ سعر الريال السعودي على مستواه أمام الجنيه المصري ببنك الكويت الوطني عند 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.