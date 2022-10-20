سعر الريال السعودي اليوم 20-10-2022 في بداية تعاملات الخميس البنكية

شهد سعر الريال السعودي اليوم استقرارًا نسبيًّا في بداية تعاملات الخميس 20-10-2022 البنكية، إذ وصل داخل البنك المركزي المصري إلى مستوى صرف: 5.22 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار صرف العملات العربية والأجنبية داخل البنك، حيث لم يتحرك سعر صرف العملة السعودية منذ بدء تعاملات الأسبوع الجاري، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر عملة السعودية داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر العملة السعودية اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد مستوى صرف: 5.06 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الاستثمار العربي

استقر سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي مستوى صرف: 5.23 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك سايب

ظهر سعر الريال السعودي عند مستوى صرف في بنك سايب: 5.14 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

جاء سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري عند مستوى صرف: 5.18 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر إلى مستوى صرف: 5.19 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي مصر

بلغ سعر الريال السعودي مستوى صرف في البنك الأهلي الكويتي مصر مقابل الجنيه: 5.23 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مستوى صرف: 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الريال السعودي مستوى صرف في البنك التجاري الدولي: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

جاء سعر الريال السعودي عند مستوى صرف في بنك مصر: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

حقق سعر الريال السعودي مستوى صرف في المصرف العربي الدولي: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الريال السعودي اليوم مستوى صرف في بنك الكويت الوطني: 5.08 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى صرف: 5.23 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي مستوى صرف: 5.09 جنيه للشراء، 5.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

استقر سعر الريال السعودي اليوم عند مستوى صرف ببنك التنمية الصناعية: 5.17 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.