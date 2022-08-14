حقق سعر الريال السعودي اليوم الأحد 14-8-2022 في بداية التعاملات البنكية داخل مصر استقرارًا نسبيًّا، وبحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية؛ فإنّ سعر العملة السعودية استقر عند مستوى: 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» سعر صرف عملة المملكة السعودية بحسب عدد من البنوك الحكومية والأجنبية والخاصّة وبعض شركات الصرافة وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالفروع البنكية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري مستوى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر مستوى 5.07 جنيه للشراء، 5.10 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول اللحظية بالفروع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

وأظهرت شاشات التداول في البنك التجاري الدولي، وصول سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، إلى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في المصرف المتحد

وصل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 4.92 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري وفقًا لشاشات التداول، 5.06 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم مصرف أبوظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، إلى 5.09 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، 5.06 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري، سجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري، سعر 5.04 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الإفريقي، أمام الجنيه المصري 4.95 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.