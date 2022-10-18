سعر الريال السعودي اليوم 18-10-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 18-8-2022، استقرارًا نسبيًا في نهاية التعاملات البنكية، إذ وصل متوسط أسعار صرف عملة السعودية مقابل الجنيه المصري بحسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري إلى 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية في البنوك الحكومية والخاصة والأحنبية والعربية والإسلامية، وفقًا لشاشات التداول.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

حقق سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في المصرف المتحد، 5.06 جنيه للشراء، و 5.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك قناة السويس، 5.20 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التعمير والإسكان

أما سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان، حقق مستوى عند: 5.16 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 5.23 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، بلغ مستوى صرف عند: 5.21 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، إلى 5.21 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، 5.21 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، مستوى صرف عند: 5.21 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وبلغ مستوى صرف الريال السعودي في بنك المشرق، أمام الجنيه عند: 5.17 جنيه للشراء، و 5.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك سايب

أما سعر الريال السعودي في بنك سايب، سجل مستوى صرف عند 5.14 جنيه للشراء، و 5.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وفي البنك الأهلي الكويتي – مصر، سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه، 5.23 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في ميد بنك إلى 5.07 جنيه للشراء، و 5.25 للبيع.