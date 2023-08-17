سعر الريال السعودي اليوم 17-8-2023 أمام الجنيه في بداية التعاملات

على غرار قرينه الأمريكي يستقر سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17-8-2023، أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية، ليصل متوسط العملة السعودي إلى مستويات 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع، بحسب التحديث للعملة المملكة على موقع البنك المركزي المصري، وخلال السطور التالي تعرض منصة المال المال نيوز مسحًا تفصيليا حول أسعار صرف العملة السعودية شرءًا وبيعًا بشاشات التداول ومواقع البنوك الإلكترونية الإلكترونية للبنوك المختلفة، والتي جاءت عند :

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بداية التعاملات داخل بنك الاستثمار العربي 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة المملكة في بنك مصر

عرض سعر في بنك مصر ببداية التعاملات عند مستويات 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

أظهر الموقع الإلكتروني للمصرف العربي الدولي وصول سعر الريال السعودي، أمام الجنيه إلى بقيمة: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك بلوم مصر

في حين أظهرت شاشات التداول ببنك بلوم مصر، سعر الريال السعودي، مقابل العملة المحلية بقيمة: 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

وعرضت شاشات التداولات داخل بنك الاستثمار العربي سعر الريال السعودي عند 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك الأهلي المصري

كما قدمت فروع البنك الأهلي المصري سعر أمام العملة المحلية عند مستويات 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع،

سعر عملة السعودية في ميد بنك

استقر سعر الريال أمام الجنيه داخل فروع ميد بنك في بداية التعاملات عند مستوات 7.97 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

أظهرت شاشات التداولات وصول سعر الريال السعودي امام الجنيه داخل فروع بنك كريدي أجريكول إلى 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر في البنك الأهلي الكويتي ببداية التعاملات أمام الجنيه 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك SAIB

جاء سعر الريال السعودي اليوم في بداية التعاملات داخل بنك SAIB امام الجنيه عند 8.10 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.