سعر الريال السعودي اليوم 16-10-2022 في البنوك مع بداية التعاملات مقابل الجنيه

شهد سعر الريال السعودي اليوم 16-10-2022 مع مستهل تعاملات الأحد البنكية استقرارًا نسبيًّا وذلك بعد انقضاء العطلة الأسبوعية، وعودة القطاع المصرفي للعمل مرة أخرى ووصل داخل المركزي المصري إلى: 5.22 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنوك وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية بأفرع البنوك المختلفة، والمواقع الرسمية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي-مصر

وشهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي-مصر مستوى صرف: 5.23 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري قيمة صرف: 5.18 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وجاء سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية عند مستوى صرف: 5.17 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك البركة

ووصل سعر الريال السعودي في بنك البركة إلى قيمة صرف: 5.09 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول-مصر

وسجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول عند مستوى صرف: 5.19 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

واستقر سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي مقابل الجنيه: 5.09 جنيه للشراء، 5.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مستوى صرف: 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني قيمة صرف: 5.08 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وجاء سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند مستوى صرف: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ووصل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى قيمة صرف: 5.23 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

وسجل سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري عند مستوى صرف: 5.10 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك المشرق

واستقر سعر الريال السعودي في بنك المشرق مقابل الجنيه: 5.17 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك سايب

وشهد سعر الريال السعودي في بنك سايب مستوى صرف: 5.14 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي قيمة صرف: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.