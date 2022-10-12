سعر الريال السعودي اليوم 12-10-2022 في بداية تعاملات الأربعاء البنكية

سجل سعر الريال السعودي اليوم في مستهل تعاملات الأربعاء 12-11-2022 البنكية مستوى صرف: 5.22 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع، وذلك داخل البنك المركزي المصري، حيث شهد سعر الصرف ارتفاعًا أمس في نهاية التعاملات بأغلب البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية داخل البنوك وفقًا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي إلى مستوى صرف: 5.22 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند مستوى صرف: 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

وحقق سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي: 5.09 جنيه للشراء، 5.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك مصر

وشهد سعر الريال السعودي في بنك مصر مستوى صرف: 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف المتحد مستوى صرف: 5.06 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مستوى صرف مقابل الجنيه: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية ببنك التعمير والإسكان

وظهر سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان عند مستوى صرف: 5.16 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية إلى مستوى صرف: 5.17 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وجاء سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر عند مستوى صرف: 5.19 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

وحقق سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي مستوى صرف مقابل الجنيه: 5.23 جنيه للشراء،5.25 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك بلوم مصر

وشهد سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر مستوى صرف: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك المشرق مستوى صرف: 5.17 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك البركة

وسجل سعر الريال السعودي في بنك البركة مستوى صرف مقابل الجنيه: 5.09 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الأهلي الكويتي مصر

وظهر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي مصر عند مستوى صرف: 5.23 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.