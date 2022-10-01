سعر الريال السعودي اليوم السبت 1-10-2022 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الريال السعودي اليوم السبت 1-10-2022، استقرارًا مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة بمصر، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وسجل متوسط العملة، بحسب أحدث تقرير للبنك المركزي المصري، مستوى صرف عند 5.18 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع. ويقدم موقع «جريدة المال»، في هذا التقرير التفصيلي، أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية في البنوك الحكومية والأجنبية والإسلامية والخاصة والعربية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبوظبي التجاري

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك أبوظبي التجاري، مستوى صرف عند: 5.06 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في بنك مصر، إلى 5.17 جنيه للشراء، و5.20 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك كريد أجريكول

أما سعر الريال السعودي، في بنك كريدي أجريكول، فبلغ مستوى صرف عند 5.16 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مستوى صرف عند 5.17 جنيه للشراء، و5.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في البنك العربي الإفريقي الدولي، مستوى صرف عند 5.06 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي

وشهد سعر الريال السعودي، مستوى صرف مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 5.19 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، إلى 5.17 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

أما سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، سجل مستوى صرف عند 5.04 جنيه للشراء، و5.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 5.17 جنيه للشراء، و5.20 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في ميد بنك

وحقق سعر الريال السعودي في ميد بنك، مستوى صرف عند 5.03 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المشرق

أما سعر الريال السعودي في بنك المشرق، بلغ مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند 5.14 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في المصرف العربي الدولي، مستوى صرف عند 5.17 جنيه للشراء، و5.20 جنيه للبيع.