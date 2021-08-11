سعر الريال السعودي اليوم يواصل الثبات مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع في بنك بلوم

ثبت سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 11-8-2021، أمام الجنيه المصري بختام التعاملات داخل عدد كبير من شبكات البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ليأتي متوسط سعر الريال السعودي عند 4.172 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

استقر سعر صرف الريال السعودي على مستواه أمام نظيره الدولار الأمريكي على نفس أسعار أمس عند مستوى 0.27 دولار.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أظهرت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري استقراره داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وفي نهاية التعاملات وصل مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، داخل فروع شركة مصر للصرافة.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

وصلت مستويات سعر صرف الريال أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك بلوم إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

يستعرض بنك عوده مستويات الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول اللحظية بالمصرف.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

داخل شبكة بنك HSBC جاءت مستويات العملة السعودية أمام الجنيه 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

يقدم بنك المصرف المتحد السعر الأقل للريال السعودي أمام الجنيه المصري في السوق المحلية عند مستوي 4.04 جنيه للشراء.