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سعر الريال السعودي اليوم يواصل الثبات بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

الريال يسجل 4.17 جنيه للشراء داخل بنك بلوم
‫محمود الصباغ‬‎ 8:08 م, الخميس, 14 أكتوبر 21 8:08 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

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في نهاية التعاملات استقرت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021 أمام الجنيه المصري، داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ليسجل المتوسط عند 4.175 جنيه للشراء، و4.201 للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات، وجاءت أسعاره على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الريال السعودى أمام الجنيه داخل بشبكة فروع البنوك أمام الدولار الأمريكي عند 3.75 ريال.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

في نهاية التعاملات وصلت مستويات سعر صرف الريال أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك بلوم إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

أوعلى الجانب الأخر أظهرت مستويات الريال أمام الجنيه داخل شبكة فروع مصر للصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع

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سعر الريال السعودي في بنك عوده

ومن ناحية أخرى سجلت مستويات أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك عوده إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

تقدم أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل أكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

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سعر الريال السعودي في بنك HSBC

نشر آخر تحديث للعملات عرضت فروع بنك” HSBC” سعر الريال السعودي أمام نظيره المحلي الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

تقدم بنك المصرف المتحد السعر الأقل للريال السعودي في السوق عند 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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