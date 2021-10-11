بنـــوك

سعر الريال السعودي اليوم يواصل الثبات بنهاية التعاملات

البنوك الحكومية تقدم أدني سعر للعملة
‫محمود الصباغ‬‎ 6:25 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21 6:25 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

حافظ سعر الريال السعودي على استقراره مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021 داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ليسجل المتوسط عند 4.176 جنيه للشراء، و4.202 للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات، وجاءت أسعاره على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

أظهرت أحدث مؤشرات الشاشات اللحظية سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري داخل بشبكة فروع البنوك أمام الدولار الأمريكي عند 3.75 ريال.

اقرأ أيضا  مصر كابيتال تطلق صندوق الاستثمار الأول للقابضة للطيران بحجم مبدئي 100 مليون جنيه

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

من ناحية أخرى جاء سعر صرف الريال أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

تداولت مستويات الريال أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصر للصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك عوده

وحافظ الريال السعودي على سعره أمام الجنيه المصري داخل بنك عوده ليسجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  البنك الأهلي يساهم بنسبة 20% فى رأسمال شركة مواصلات مصر

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

كما سجلت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل أكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وأظهر آخر تحديث للعملات عرضته فروع بنك” HSBC” سعر الريال السعودي أمام نظيره المحلي الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي اليوم الأحد 10-10-2021 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

تقدم بنك المصرف المتحد السعر الأقل للريال السعودي في السوق عند 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

سعر الدولار اليوم يستقر بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

فاطمة إمام 6:08 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

سعر اليورو اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

فاطمة إمام 5:56 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

سعر الدينار الكويتي يواصل الثبات بنهاية التعاملات في البنوك

فاطمة إمام 5:21 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

أسعار العملات اليوم تستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

فاطمة إمام 5:08 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

«الأهلي المصري» يفتتح فرعا جديدا بجامعة عين شمس

فاطمة إمام 4:48 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

«التجاري الدولي» يتبرع بـ12.6 مليون جنيه لبنك الكساء المصري

فاطمة إمام 4:45 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21