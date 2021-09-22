بنـــوك

سعر الريال السعودي اليوم يواصل الثبات بنهاية التعاملات

الريال يسجل 4.18 جنيه للشراء داخل الأهلي امصري
‫محمود الصباغ‬‎ 6:40 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21 6:40 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت مستويات سعر الريال السعودي حالة من الاستقرار مقابل نظيره المحلي الجنيه، داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الريال السعودي 4.176 جنيه للشراء، و4.202 جنيه للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات، وجاءت أسعاره على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

داخل البنوك وصلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال السعودى، إلى 3.75 ريال

اقرأ أيضا  أسعار العملات اليوم الثلاثاء 21-9-2021 في مصر

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري؛ بمستوى 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

الريال السعودى
الريال السعودى

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

وفيما يخص سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك بلوم جاء عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

أظهرت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصر للصرافة وصل عند 3.75 ريال سعودي.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 17-9-2021 في مصر

سعر الريال السعودي في بنك عوده

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك عوده عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل أكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي

اقرأ أيضا  البنك المركزي يوضح أسباب تثبيت سعر الفائدة

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

جاءت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المحلي الجنيه داخل بنك HSBC عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

سعر الدولار اليوم يواصل الثبات بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 6:36 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

حقيقة فرض رسوم على سحب الأموال من ماكينات ATM

فاطمة إمام 6:28 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

استقرار سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

فاطمة إمام 6:06 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

الاستقرار يسيطر على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك

فاطمة إمام 5:30 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

العملات الحساسة للمخاطر تصعد الأربعاء بفعل تطورات أزمة إيفرجراند والدولار يستقر

محمد عبد السند 5:10 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

تباين أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه

فاطمة إمام 5:04 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21