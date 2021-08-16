سعر الريال السعودي اليوم يواصل الثبات بنهاية التعاملات أمام الجنيه

واصل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 16-8-2021، استقراره أمام نظيره في السوق المحلية المصرية الجنيه المصري، بنهاية التعاملات المسائية داخل شبكات فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليأتي متوسط سعر الريال السعودي عند 4.172 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

وفي نهاية التعاملات، جاء سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره الدولار الأمريكي على نفس أسعار أمس عند مستوى 0.27 دولار.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

ومن ناحية أخرى وصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

كما أوضح التقرير المسائي لجريدة “المال” وصول سعر الريال السعودي داخل شركة مصر للصرافة أمام الجنيه إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. الريال السعودى

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

كما استقرت مستويات سعر صرف الريال أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

وسجل سعر صرف الريال داخل بنك عوده 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وصلت مستويات سعر الريال داخل فروع البنك التجاري الدولي إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع بشاشات التداول اللحظية بالمصرف.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

لليوم الثانى يستقر سعر شراء وبيع العملة السعودية في شبكة بنك HSBC أمام الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

يقدم بنك المصرف المتحد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في السوق المحلية عند مستوى 4.04 جنيه للشراء.