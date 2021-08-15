سعر الريال السعودي اليوم يواصل الثبات بنهاية التعاملات أمام الجنيه

شهدت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15-8-2021، حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري في التعاملات المسائية داخل عدد كبير من شبكات البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية ، ليأتي متوسط سعر الريال السعودي عند 4.172 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

في نهاية التعاملات جاء سعر صرف الريال السعودي على مستواه أمام نظيره الدولار الأمريكي على نفس أسعار أمس عند مستوى 0.27 دولار.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

عند قيمة 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، .

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

تقدم شركة مصر للصرافة وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، داخل فروع شركة مصر للصرافة. الريال السعودى

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

جاء سعر صرف الريال أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك بلوم إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

أمام الجنيه المصري جاء سعر صرف صرف الريال داخل بنك عودة بنهاية التعاملات الصباحية عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

أعلنت شبكة فروع البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول اللحظية بالمصرف.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

استقرت مستويات شراء وبيع العملة السعودية في شبكة بنك HSBC أمام الجنيه 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

يتيح بنك المصرف المتحد في تقديمه أقل مستوى للعملة السعودية أمام الجنيه المصري في السوق المحلية عند مستوي 4.04 جنيه للشراء.